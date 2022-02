Atp Rio de Janeiro 2022: Fognini lotta ma non basta con Alcaraz. Lo spagnolo in finale con Schwartzman (Di domenica 20 febbraio 2022) Carlos Alcaraz batte nel giro di poche ore sia Matteo Berrettini che Fabio Fognini a Rio de Janeiro. Il terribile ragazzino spagnolo elimina l’Italia dal torneo brasiliano, volando in finale contro Diego Schwartzman. Nella notte, il classe 2003 iberico ha avuto la meglio su Fognini, che ha lottato finché ha potuto, avendo anche molte chance nel secondo parziale. Fabio aveva un break di vantaggio nel secondo set, con la concreta possibilità di volare sul 5-1. Ma Alcaraz è rientrato rapidamente in partita grazie a un tennis spumeggiante, imponendosi con il punteggio finale di 6-2 7-5. In finale se la vedrà domani con Schwartzman, il quale è stato in campo parecchie ore quest’oggi. ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Carlosbatte nel giro di poche ore sia Matteo Berrettini che Fabioa Rio de. Il terribile ragazzinoelimina l’Italia dal torneo brasiliano, volando incontro Diego. Nella notte, il classe 2003 iberico ha avuto la meglio su, che hato finché ha potuto, avendo anche molte chance nel secondo parziale. Fabio aveva un break di vantaggio nel secondo set, con la concreta possibilità di volare sul 5-1. Maè rientrato rapidamente in partita grazie a un tennis spumeggiante, imponendosi con il punteggiodi 6-2 7-5. Inse la vedrà domani con, il quale è stato in campo parecchie ore quest’oggi. ...

