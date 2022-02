ATP 500 Rio, Fognini estromesso dalla finale: Schwartzman-Alcaraz ultimo atto (Di domenica 20 febbraio 2022) Non ci sarà un esponente del tennis italiano nella finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Un brutto colpo per il movimento tennistico nostrano che a distanza di poche ore ha perso Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il torneo brasiliano non ha premiato, quindi, le nostre racchette consegnando, sul campo, l’ultimo atto di questa contesa a Diego Schwartzman e Carlos Alcaraz che questa sera si giocheranno la vittoria del titolo messo in palio nello Stato sudamericano. ATP 500 Rio de Janeiro amaro per Berrettini e Fognini La Spagna, anzi uno spagnolo, estromette l’Italia del tennis dal torneo brasiliano. Il “sicario” delle racchette nostrane è il talentuoso Carlos Alcaraz: sua la mano che ha eliminato Matteo Berrettini e Fabio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Non ci sarà un esponente del tennis italiano nelladell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Un brutto colpo per il movimento tennistico nostrano che a distanza di poche ore ha perso Matteo Berrettini e Fabio. Il torneo brasiliano non ha premiato, quindi, le nostre racchette consegnando, sul campo, l’di questa contesa a Diegoe Carlosche questa sera si giocheranno la vittoria del titolo messo in palio nello Stato sudamericano. ATP 500 Rio de Janeiro amaro per Berrettini eLa Spagna, anzi uno spagnolo, estromette l’Italia del tennis dal torneo brasiliano. Il “sicario” delle racchette nostrane è il talentuoso Carlos: sua la mano che ha eliminato Matteo Berrettini e Fabio ...

