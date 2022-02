Atp 500 Rio de Janeiro 2022: Alcaraz si prende titolo e Top 20, battuto Schwartzman (Di lunedì 21 febbraio 2022) Settimana da incorniciare per Carlos Alcaraz, che si laurea campione dell’Atp di Rio de Janeiro 2022 e da lunedì 21 febbraio farà ufficialmente il suo debutto tra i primi 20 del ranking Atp. Primo titolo 500 della carriera per Alcaraz (che aveva vinto il primo in assoluto ad Umago), il quale ha sconfitto in una finale a senso unico Diego Schwartzman. 6-4 6-2 il punteggio in favore dello spagnolo, che ha dato seguito ai bei successi ai danni di Berrettini e Fognini ed ha prevalso in appena 1h28?. L’argentino ha invece patito le fatiche dei giorni precedenti ed ha perso la seconda finale Atp consecutiva (sette giorni si era arreso a Ruud in quel di Buenos Aires). Continua dunque a scalare la classifica Alcaraz, che indirettamente dà una delusione (un’altra) all’Italia. ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Settimana da incorniciare per Carlos, che si laurea campione dell’Atp di Rio dee da lunedì 21 febbraio farà ufficialmente il suo debutto tra i primi 20 del ranking Atp. Primo500 della carriera per(che aveva vinto il primo in assoluto ad Umago), il quale ha sconfitto in una finale a senso unico Diego. 6-4 6-2 il punteggio in favore dello spagnolo, che ha dato seguito ai bei successi ai danni di Berrettini e Fognini ed ha prevalso in appena 1h28?. L’argentino ha invece patito le fatiche dei giorni precedenti ed ha perso la seconda finale Atp consecutiva (sette giorni si era arreso a Ruud in quel di Buenos Aires). Continua dunque a scalare la classifica, che indirettamente dà una delusione (un’altra) all’Italia. ...

