Atp 500 Dubai, il ritorno di Djokovic contro Lorenzo Musetti in diretta su Supertennis (Di domenica 20 febbraio 2022) Il ritorno di Novak Djokovic dopo le polemiche in Australia, peraltro contro l’azzurro Lorenzo Musetti, sarà visibile in diretta anche su Supertennis. La tv della Federtennis, infatti, trasmetterà tutto il torneo Atp 500 di Dubai 2022, dal primo turno alla finale. Il primo match di assoluto rilievo è proprio quello che mette di fronte il serbo numero uno al mondo e l’Illusionista di Carrara che al Roland Garros conquistò due set contro Nole per poi perdere in rimonta. Appuntamento fissato per lunedì 21 febbraio con inizio previsto intorno alle ore 17.30. L’incontro sarà trasmesso anche da Sky Sport Uno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildi Novakdopo le polemiche in Australia, peraltrol’azzurro, sarà visibile inanche su. La tv della Federtennis, infatti, trasmetterà tutto il torneo Atp 500 di2022, dal primo turno alla finale. Il primo match di assoluto rilievo è proprio quello che mette di fronte il serbo numero uno al mondo e l’Illusionista di Carrara che al Roland Garros conquistò due setNole per poi perdere in rimonta. Appuntamento fissato per lunedì 21 febbraio con inizio previsto intorno alle ore 17.30. L’insarà trasmesso anche da Sky Sport Uno. SportFace.

