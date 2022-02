Atletica, Paolo Dal Molin firma il miglior debutto stagionale: 7?64 nei 60hs indoor a Düsseldorf (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dell’Istaf indoor a Düsseldorf, evento facente parte del World indoor Tour di Atletica, Paolo Dal Molin è stato protagonista del suo miglior debutto stagionale di sempre. L’azzurro ha preso parte alla gara dei 60 metri ostacoli, conquistando il pass per la finale che si svolgerà quest’oggi alle ore 15:50 e in cui, inevitabilmente, non mancherà la concorrenza. Durante le batterie di qualificazione alla finale, Paolo Dal Molin ha realizzato un super tempo (il migliore, inoltre, della sua batteria), chiudendo la gara in 7?64, miglior esordio stagionale di sempre. Olimpiadi 2022, sufficienza piena con i freddi numeri. Italia anziana, piazzata ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dell’Istaf, evento facente parte del WorldTour diDalè stato protagonista del suodi sempre. L’azzurro ha preso parte alla gara dei 60 metri ostacoli, conquistando il pass per la finale che si svolgerà quest’oggi alle ore 15:50 e in cui, inevitabilmente, non mancherà la concorrenza. Durante le batterie di qualificazione alla finale,Dalha realizzato un super tempo (ile, inoltre, della sua batteria), chiudendo la gara in 7?64,esordiodi sempre. Olimpiadi 2022, sufficienza piena con i freddi numeri. Italia anziana, piazzata ...

