Atletica | Ludovica Galuppo illumina la velocità azzurra Mattia Furlani | Mr Jump italiano | doppietta alto-lungo | sfiora Howe

(Di domenica 20 febbraio 2022) I Campionati Italiani Under 18 dileggera hanno riservato un paio di lampi decisamente interessanti. Latricolore si conferma in grande fermento, la spinta di Marcell Jacobs ha alimentato un intero settore e sulla pedana di Ancona abbiamo assistito alla bella volata disui 60 metri: ha vinto con un convincente 7.44, si è migliorata di un centesimo rispetto allo scorso anno e ha ritoccato il primato nazionale di categoria. La 17enne varesina di Castellanza, seguita nell’impianto di Legnano dal tecnico Tommaso Mascioli, è già statacon la 4×100 agli Europei under 20 e campionessa italiana allieve sui 100 metri.si rivela essere il Mr. Nel sin ...

... nei 60 metri sono attese tre delle prime sei sprinter under 18 di sempre, a partire dalla primatista italianaGaluppi (Bracco, 7.45 un anno fa per la varesina) fino ad arrivare ...CorriCastrovillari di Gianfranco Milanese , con l'Sciuto , con l' Olimpus e con la Fiamma ... Tanti i podi individuali e di squadra conFerrarini , Carmen Turco , Aurora Beltrano , ...È ancora la velocità a prendersi la scena nell’atletica azzurra tra i giovani, con un record di Ludovica Galuppi che vola in 7.44 sui 60 metri. Un anno dopo, un centesimo in meno per la sprinter ...Nella cat 2010-2009 arrivo appaiato per Beatrice Pelliccione e Viola Riccetti in 10^ posizione, bene la prima esperienza per Irene Riccobello, Vanessa Sannino, Chiara Fanelli, Melissa De Caro, ...