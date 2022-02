Atletica, Larissa Iapichino diventa scrittrice: “Correre in aria”, romanzo autobiografico sulla generazione Z (Di domenica 20 febbraio 2022) Larissa Iapichino ha scritto il suo primo libro. Un salto in una nuova avventura per la saltatrice in lungo, che ha prestato la sua penna a un romanzo autobiografico sulla generazione Z, sulla voglia di emergere e di inseguire i propri sogni, anche quelli apparentemente impossibili. “Correre in aria“, edito da Mondadori, uscirà il prossimo 22 marzo. La 19enne figlia di Fiona May è una ragazza come tutte, con i sogni, le sfide, gli ostacoli di crescita e definizione di sé, ma è anche la primatista nazionale nella sua specialità con i 6.91 metri saltati lo scorso anno (eguagliando la madre). Atletica, Ludovica Galuppo illumina la velocità azzurra. Mattia Furlani, Mr Jump italiano: doppietta alto-lungo, sfiora ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)ha scritto il suo primo libro. Un salto in una nuova avventura per la saltatrice in lungo, che ha prestato la sua penna a unZ,voglia di emergere e di inseguire i propri sogni, anche quelli apparentemente impossibili. “in“, edito da Mondadori, uscirà il prossimo 22 marzo. La 19enne figlia di Fiona May è una ragazza come tutte, con i sogni, le sfide, gli ostacoli di crescita e definizione di sé, ma è anche la primatista nazionale nella sua specialità con i 6.91 metri saltati lo scorso anno (eguagliando la madre)., Ludovica Galuppo illumina la velocità azzurra. Mattia Furlani, Mr Jump italiano: doppietta alto-lungo, sfiora ...

Advertising

UBrignone : RT @atleticaitalia: #atletica ?? sport, amicizia, amore, moda, studio, Firenze, la generazione Z: “Correre in aria”, il romanzo autobiografi… - Mondadori : RT @atleticaitalia: #atletica ?? sport, amicizia, amore, moda, studio, Firenze, la generazione Z: “Correre in aria”, il romanzo autobiografi… - atleticaitalia : #atletica ?? sport, amicizia, amore, moda, studio, Firenze, la generazione Z: “Correre in aria”, il romanzo autobiog… - andreastoolbox : Larissa Iapichino fa un salto nella scrittura: 'Correre in aria' è il suo primo libro | Sky Sport - sportli26181512 : Larissa Iapichino fa un salto nella scrittura: 'Correre in aria' è il suo primo libro: Esce il 22 marzo Correre in… -