Atalanta in silenzio stampa | ma furiosa sul sito ufficiale | “Giudicate voi l’episodio”

L'Atalanta non ci sta e contesta furiosamente la decisione della squadra arbitrale di annullare un gol di Ruslan Malinovskyi, durante Fiorentina-Atalanta. Rete annullata per una posizione di fuorigioco di Hans Hateboer, giudicata influente dal direttore di gara e dai suoi assistenti; dopo aver annunciato il silenzio stampa, gli orobici hanno dato seguito alle proteste di Gian Piero Gasperini (espulso durante la partita) con una nota sul sito ufficiale del club. "Giudicate voi" con allegato un fermo immagine del suggerimento di Pezzella verso Malinovskyi: un messaggio eloquente e pungente, contro l'annullamento del gol. Difficile che le polemiche possano placarsi in breve tempo, intanto l'Atalanta ha preso una forte posizione.

