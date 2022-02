Atalanta, il super tifoso Belotti: “Una svolta storica, ma non si snaturi il legame con Bergamo” (Di domenica 20 febbraio 2022) “L’Atalanta ha la sua forza nel legame con il territorio e i suoi tifosi, una simbiosi con Bergamo che non va snaturata”: è il succo del ragionamento che Daniele Belotti, parlamentare bergamasco della Lega e super tifoso atalantino, ha voluto fare dopo l’annuncio ufficiale della vendita del 55% delle quote societarie a un gruppo di investitori americani guidati da Steve Pagliuca. “Questa nel bene o nel male è una svolta storica nei 115 anni di Atalanta – ha scritto Belotti, uno che la storia dell’Atalanta e della sua tifoseria l’ha fatta stampare sui libri – . La quota di maggioranza della società non era mai uscita dai confini bergamaschi. Ora arriva l’americano Stephen Pagliuca con un’offerta ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) “L’ha la sua forza nelcon il territorio e i suoi tifosi, una simbiosi conche non va snaturata”: è il succo del ragionamento che Daniele, parlamentare bergamasco della Lega eatalantino, ha voluto fare dopo l’annuncio ufficiale della vendita del 55% delle quote societarie a un gruppo di investitori americani guidati da Steve Pagliuca. “Questa nel bene o nel male è unanei 115 anni di– ha scritto, uno che la storia dell’e della sua tifoseria l’ha fatta stampare sui libri – . La quota di maggioranza della società non era mai uscita dai confini bergamaschi. Ora arriva l’americano Stephen Pagliuca con un’offerta ...

