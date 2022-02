Atalanta, furia dopo la sconfitta al Franchi: il club si espone, gesto mai visto (Di domenica 20 febbraio 2022) gesto molto singolare da parte dell’Atalanta dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il gol annullato a Malinovskyi Nonostante un periodo di flessione, il campionato dell’Atalanta sta continuando a essere di altissimo livello. La squadra è in lotta per un posto in Champions League, ma ultimamente si sta distinguendo più per gli episodi arbitrali che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 febbraio 2022)molto singolare da parte dell’lacontro la Fiorentina e il gol annullato a Malinovskyi Nonostante un periodo di flessione, il campionato dell’sta continuando a essere di altissimo livello. La squadra è in lotta per un posto in Champions League, ma ultimamente si sta distinguendo più per gli episodi arbitrali che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - CalcioWeb : #FiorentinaAtalanta, proteste furiose dei nerazzurri per il gol del pareggio annullato [FOTO] - zazoomblog : Fiorentina - Atalanta furia Spagnolo sui social: Non servono commenti - #Fiorentina #Atalanta #furia #Spagnolo - Sport_Fair : #FiorentinaAtalanta, proteste furiose del club nerazzurro per il gol del pareggio annullato: la società in silenzio… -