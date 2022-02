Atalanta-Fiorentina, il goal annullato alla ‘dea’ fa infuriare i propri tifosi (VIDEO): “Arbitro imbarazzante, la Juve…” (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel corso del match tra Atalanta-Fiorentina, valido per la ventiseiesima giornata di campionato, c’è stato un episodio che farà molto parlare nelle prossime ore. In particolare, al minuto 63, è stato annullato un goal alla ‘dea’ per un fuorigioco di Hateboer, considerato dal guardalinee come ‘parte attiva’ dell’azione. Ecco il VIDEO dell’episodio: annullato questo goal alla dea. Cosa ne pensate? pic.twitter.com/pL0Xstzqj3 — Alessandro Pallotta (@Alessan15049207) February 20, 2022 Atalanta-Fiorentina, le reazioni social al goal annullato Nel giro di pochi minuti, i tifosi della dea e non solo, si sono scatenati su Twitter ... Leggi su pallonepazzo (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel corso del match tra, valido per la ventiseiesima giornata di campionato, c’è stato un episodio che farà molto parlare nelle prossime ore. In particolare, al minuto 63, è statounper un fuorigioco di Hateboer, considerato dal guardalinee come ‘parte attiva’ dell’azione. Ecco ildell’episodio:questodea. Cosa ne pensate? pic.twitter.com/pL0Xstzqj3 — Alessandro Pallotta (@Alessan15049207) February 20, 2022, le reazioni social alNel giro di pochi minuti, idella dea e non solo, si sono scatenati su Twitter ...

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - SkySport : ?? PIATEK AFFONDA LA 'DEA' ??? L'Atalanta perde a Firenze: decide il polacco ?? GLI HL ? - Salvato95551627 : RT @AndreaTiberio7: La Juve pareggia il derby, Milan pareggia con la Salernitana, l’Atalanta perde con la Fiorentina e l’Inter perde in #In… - FrancoCoppa1 : RT @GianniJ08: E dopo Juventus Torino 1-1 con delirio di massa.. Ieri Salernitana-Milan 2-2 Oggi Fiorentina-Atalanta 1-0 Inter-Sassuolo 0… - Leo_Andreini : FIORENTINA 1-0 ATALANTA | CI SIAMO GIA' DIMENTICATI DI VLAHOVIC ?? -