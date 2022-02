Atalanta | Djimsiti salterà la prossima sfida di campionato

(Di domenica 20 febbraio 2022) Scatterà la squalifica per il difensore dell’, che non ci sarà per la partita contro la Sampdoria Gasperini dovrà fare a meno del difensoreper ladi. Il centrale diffidato è stato ammonito, e verrà squalificato dal giudice sportivo. La Dea non avràper lacontro la Sampdoria in programma lunedì 28 febbraio alle ore 20.45. L'articolo proviene da Calcio News 24.

