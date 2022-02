Atalanta | dai sogni americani agli incubi del campo | gli arbitri | gli infortuni | le squalifiche Ma un attaccante | proprio no?

Advertising

webecodibergamo : Fiorentina-Atalanta, il commento di Roberto Belingheri - tuttosport : #FiorentinaAtalanta, #Gasperini espulso e insultato dai tifosi viola?? - GSinger88 : @ABBI45023611 @Gianpaolo_5 Dai dai su non fare così, è domenica, siamo tutti più Allegri, ah capisco sei triste per… - chiapperfield : @DonDie_Sospeso @LucaMarelli72 @Atalanta_BC Dai è attivo, l’arbitro avrà visto dal campo che il giocatore corre ver… - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: Dai è gol... Insomma sta Atalanta la vogliono affossare in E. League -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dai

Per l'è il terzo stop in questa stagione con la Fiorentina dopo la sconfitta nel match di ... Toscani ora a quota 42, a - 2bergamaschi che non vincono in campionato dal 9 gennaio scorso (6 ...Commenta per primo FIORENTINA -1 - 0 Dragowski 6.5 : Torna titolare dopo mesi e sbaglia veramente poco: determinante nel ... Odriozola 6.5: Nel primo tempo tutte le azioni partono tutte...FIRENZE - Prima il danno e poi la beffa per Gian Piero Gasperini: il tecnico dell'Atalanta si è infuriato nella ripresa del match perso con la Fiorentina, per l'annullamento del gol di Malinovskyi a ...l’Atalanta. Prova concreta e determinata di Biraghi e compagni che hanno limitato al minimo le chance per i bergamaschi e hanno dato dimostrazione di maturità e personalità davanti ad un avversario, ...