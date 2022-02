Atalanta, ammonizione pesante per Demiral: salterà la prossima partita (Di domenica 20 febbraio 2022) Non solo Djimsiti, ma anche Demiral verrà squalificato per la prossima partita dell’Atalanta contro la Sampdoria L’Atalanta contro la Sampdoria dovrà fare a meno non solo di Djimsiti, ma anche di Demiral. Anche il centrale turco diffidato è stato ammonito contro la Fiorentina. Doppia assenza pesante per Gasperini in vista della sfida della prossima settimana contro la Sampdoria al Gewiss Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Non solo Djimsiti, ma ancheverrà squalificato per ladell’contro la Sampdoria L’contro la Sampdoria dovrà fare a meno non solo di Djimsiti, ma anche di. Anche il centrale turco diffidato è stato ammonito contro la Fiorentina. Doppia assenzaper Gasperini in vista della sfida dellasettimana contro la Sampdoria al Gewiss Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AndreaBeneforti : @MatteoDovellini Se attua lo stesso metro dell'ammonizione ailenkovic, mancano 3 ammonizioni all'Atalanta: Zappacos… - LuigiAnsaloni : Ma quindi la nuova frontiera del giuoco del calcio che piace tanto è aggredire l'uomo, cioè prenderlo a calci, butt… - TuttoFanta : ?#ATALANTA: ammonizione pesante per #Demiral. #fantacalcio #squalificati #FiorentinaAtalanta - TuttoFanta : ?#ATALANTA: ammonizione pesante per #Djimsiti #fantacalcio #squalificati #FiorentinaAtalanta - Zio_Frank_1_Jj : Dopo 12 minuti prima ammonizione per l’Atalanta! Se avessero usato questo metro di giudizio con la Juventus sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ammonizione Atalanta, ammonizione pesante per Demiral: salterà la prossima partita ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Non solo Djimsiti, ma anche Demiral verrà squalificato per la prossima partita dell'Atalanta contro la Sampdoria L'Atalanta contro la Sampdoria dovrà fare a meno non solo di Djimsiti, ma anche di Demiral. Anche il centrale turco diffidato è stato ammonito contro la Fiorentina. Doppia assenza pesante per Gasperini ...

Sampdoria, Candreva salterà la prossima gara di campionato ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Squalifica Candreva: l'esterno della Sampdoria salterà il match di Serie A contro l'Atalanta. Pesa l'ammonizione ricevuta con l'Empoli Non solo Bartosz Bereszynski. Anche Antonio Candreva salterà per squalifica il prossimo match di Serie A tra Atalanta e Sampdoria. L'esterno ...

Atalanta, ammonizione pesante per Demiral: salterà la prossima partita Calcio News 24 Demiral salterà la sfida contro la Sampdoria Ammonizione pesante quella rimediata da Merih Demiral nei minuti di recupero della prima frazione di gioco del match fra Fiorentina e Atalanta. Il difensore turco della Dea era infatti inserito nella ...

Segui con noi la diretta del match Atalanta in crescita dopo una prima parte in cui sembrava ... Prima vera occasione della gara. 14' Ammonizione anche per Milenkovic, che legge male la situazione e abbatte Zappacosta a metà campo.

