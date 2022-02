ASCOLTI TV 19 FEBBRAIO 2022: C’È POSTA PER TE (27,4%), LA PRIMA DI AFFARI TUOI (17,1%), SAVIANO (5,7%), VERISSIMO (18,9%+16,3%), ITALIASÌ, TVTALK (Di domenica 20 febbraio 2022) ASCOLTI TV 19 FEBBRAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 + Diaologo – 1192 20.37 + 1140 17.91InFamiglia – 1359 19.46Buongiorno Benessere – 943 14.96Passaggio a Nord-Ovest – 910 12.37Linea Verde Explora – 1345 14.48Linea Verde Life – 2545 18.91Tg1 – xDedicato – xLinea Bianca – xA Sua Immagine – xITALIASÌ! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPres. AFFARI TUOI – v. nettoAFFARI TUOI: Formato Famiglia – 3596 17.10 x x xCiao Maschio – x PRIMA Pagina – xTg5 ore 8 – 1162 18.93X-Style – 649 9.24Scoperta delle Highlands – 510 8.09Magnifica Italia – ndForum (R) – 1213 13.55Tg5 – 2843 18.69Beautiful – 2488 15.42Una Vita – 2193 16.70Una Vita – v. ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 20 febbraio 2022)TV 19· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 + Diaologo – 1192 20.37 + 1140 17.91InFamiglia – 1359 19.46Buongiorno Benessere – 943 14.96Passaggio a Nord-Ovest – 910 12.37Linea Verde Explora – 1345 14.48Linea Verde Life – 2545 18.91Tg1 – xDedicato – xLinea Bianca – xA Sua Immagine – x! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPres.– v. netto: Formato Famiglia – 3596 17.10 x x xCiao Maschio – xPagina – xTg5 ore 8 – 1162 18.93X-Style – 649 9.24Scoperta delle Highlands – 510 8.09Magnifica Italia – ndForum (R) – 1213 13.55Tg5 – 2843 18.69Beautiful – 2488 15.42Una Vita – 2193 16.70Una Vita – v. ...

