Appassionato di design o professionista della grafica? Le tavolette Wacom ora sono in sconto su Amazon

Leggi su computermagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022) C’era una volta il disegno a mano libera: penna, pastelli o pennarelli, un foglio di carta, e tanta, tanta fantasia. Questa favola termina sui banchi di scuola delle elementari. Ormai la moda del momento è una tavoletta riservata a nouvelle pittori, appassionati dio professionisti. Leora in offerta su– Adobe StockI dispositivi di, una società produttrice digrafiche e prodotti percon sede a ?tone, in Giappone, rappresentante il principale produttore digrafiche al mondo con una quota di mercato che ad agosto 2009 raggiunge il 95,4% in Giappone e l’86% nel mondo,diventati praticamente un’estensione del MacBook. Ma ...