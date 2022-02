Antonello | «Suning? Nessuna cessione | progetto a lungo termine»

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter per l’area corporate, Alessandro, ha affermato cheha intenzione di proseguire con il club nerazzurro dopo un rifinanziamento del debito per 415 milioni di euro, avvertendo che le squadre di tutta Europa devono investire di più per colmare il divario finanziario con la Premier League. «L’azionista (, ndr) è impegnato L'articolo

... anche se l'Inter italiana continua a dirsi sicura chenon ha intenzione di cedere la proprietà, come invece sembrava indispensabile qualche mese fa. Da ultimo, l'ad, l'ha ribadito ...... l'ad corporate nerazzurro, Alessandro, ha parlato di diversi temi legati a Zhang e il suo futuro all'Inter: "Seconsidera una cessione dell'Inter? No, no, no. L'azionista è ...L’amministratore delegato dell’Inter per l’area corporate, Alessandro Antonello, ha affermato che Suning ha intenzione di proseguire con il club nerazzurro dopo un rifinanziamento del debito per 415 ...Un rumor che è stato riportato al Ceo Corporate Alessandro Antonello, intervistato sulle pagine del prestigioso Financial Times. Il dirigente nerazzurro, però, senza esitare ha rispedito al mittente ...