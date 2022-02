Anguissa | c’è un rischio in vista delle prossime settimane | ecco il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è arrivata la diagnosi dell’infortunio patito da Frank Zambonel match contro il Barcellona. Il Napoli ha fatto chiarezza nelle scorse ore attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che gli “esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra“. Napoli’s Cameroon’s midfielder Andre Zambo(R) reacts after an injury during the Europa League football match between FC Barcelona and SSC Napoli at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 17, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)A fare un ulteriore punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, confermando che i tempi di recupero saranno di almeno quindici giorni. Situazione che mette concretamente ala sua presenza ...