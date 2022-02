Angelus | la sfida più grande | Siamo davvero capaci di amare il nemico?

(Di domenica 20 febbraio 2022) Papa Francesco riflette sul “porgere l’altra guancia”: una dimostrazione di debolezza o di forza? “Porgere l’altra guancia”. “il”. Frasi che ci vengono ripetute da anni, a messa, alle catechesi e non solo. Come attualizzare, tuttavia, questo fondamento dell’agire cristiano? Il Signore sembra chiedere l’impossibile Nel Vangelo odierno (Lc 6,27-38), Gesù fa riferimento a L'articolo: lapiùdiil? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Angelus sfida

La Luce di Maria

... trasmettiamo il telegiornale spagnolo, l'e l'udienza del mercoledì". Brasile, Costa Rica, ... "Laquotidiana è di trasmettere il messaggio cristiano in modo empatico, istruttivo e con il ...... l'e l'udienza del mercoledì". Brasile, Costa Rica, Venezuela e Paraguay per l'America ... "Laquotidiana è di trasmettere il messaggio cristiano in modo empatico, istruttivo e con il ...