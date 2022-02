Angelus 20 febbraio, Papa Francesco spiega il senso del “Porgere l’altra guancia” (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dell’Angelus di domenica 20 febbraio, Papa Francesco accende una profonda riflessione sul senso del “Porgere l’altra guancia“. Aspetto che, come chiarisce il Santo Padre, non rappresenta il doversi fare vittime passive accettando il dolore inflitto senza protestare; ma come Gesù che, durante la Passione chiede al soldato perché lo schiaffeggia, chiedere sempre conto del male ricevuto. La riflessione che precede la preghiera dell’Angelus La riflessione di Papa Francesco che precede l’Angelus odierno scaturisce sempre dall’approfondimento del Vangelo. Nella Liturgia di oggi, il Signore parla con i suoi discepoli, fornendo loro delle indicazioni fondamentali su ciò che ... Leggi su velvetmag (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dell’di domenica 20accende una profonda riflessione suldel ““. Aspetto che, come chiarisce il Santo Padre, non rappresenta il doversi fare vittime passive accettando il dolore inflitto senza protestare; ma come Gesù che, durante la Passione chiede al soldato perché lo schiaffeggia, chiedere sempre conto del male ricevuto. La riflessione che precede la preghiera dell’La riflessione diche precede l’odierno scaturisce sempre dall’approfondimento del Vangelo. Nella Liturgia di oggi, il Signore parla con i suoi discepoli, fornendo loro delle indicazioni fondamentali su ciò che ...

NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Non una parola di #PapaFrancesco per i bambini del #Donbass costretti alla fuga dalle proprie case nella #Ucraina bombar… - NikeSkywalker : Non una parola di #PapaFrancesco per i bambini del #Donbass costretti alla fuga dalle proprie case nella #Ucraina b… - daniele19921 : RT @Emma88105056: 'Dammi, Signore, quello che mi chiedi e poi chiedimi quello che vuoi' Sant'Agostino. (Papa Francesco, Angelus 20 febbraio… - Emma88105056 : 'Dammi, Signore, quello che mi chiedi e poi chiedimi quello che vuoi' Sant'Agostino. (Papa Francesco, Angelus 20 febbraio 2022) - ofmafrancescani : ?? Angelus di Papa Francesco di oggi 20 Febbraio 2022 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO -