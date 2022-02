Andrea | morto a 23 anni | ' Gli ultimi due giorni a Verona con la fidanzata' Il dolore degli amici

(Di domenica 20 febbraio 2022) È ancora un mistero la morte diVestri , trovato senza vita nella mattinata di venerdì a Pordenone nella sua camera da letto dalla mamma, che intorno a mezzogiorno era entrata nella stanza per ...

Advertising

ADazzetti : RT @NonVaccinato: ?? La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni #nessunacorrelazione - Maur1z1oTw1tter : RT @NonVaccinato: ?? La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni #nessunacorrelazione - BlakenianSoul : RT @sergioandreola: #ArtInfluencesFilms – Cristo morto Andrea Mantegna (1475-1478 ca) – Mamma Roma (1962) & Decameron (1971) Pie… - TerrierBullFN : RT @11Giuliano: Strani Malori: Andrea Vestri, la mamma lo trova morto nel letto a soli 23 anni. Il ragazzo non si era ancora alzato ed è an… - emillyele : RT @11Giuliano: Strani Malori: Andrea Vestri, la mamma lo trova morto nel letto a soli 23 anni. Il ragazzo non si era ancora alzato ed è an… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea morto

La mamma va a svegliarlo, ma lo trovaaveva solo 23 anni A stabilire la causa della morte sarà l'autopsia, disposta dal sostituto procuratoreDel Missier.aveva passato ...... non vogliono credere chenon ci sia più. Non si danno pace e ieri si sono dati appuntamento a Villanova, dove il 23enne abitava con la madre Tatiana e la nonna (il padre Alberto èper ...È ancora un mistero la morte di Andrea Vestri, trovato senza vita nella mattinata di venerdì a Pordenone nella sua camera da letto dalla mamma, che intorno a mezzogiorno era entrata nella stanza per ...O addirittura meglio». Nel pensiero di Valentina Morettin è racchiuso il bene che gli amici volevano ad Andrea Vestri, il 23enne di Villanova trovato morto venerdì mattina nella sua camera da letto ...