Andrea Crisanti e il mistero sull’abitazione dal valore di 2 milioni: cosa si nasconde dietro (Di domenica 20 febbraio 2022) Il celebre virologo si trova in questi giorni nell’occhio del ciclone per l’acquisto di una casa faraonica. cosa si cela dietro l’abitazione di Andrea Crisanti? Nel corso di questi ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 20 febbraio 2022) Il celebre virologo si trova in questi giorni nell’occhio del ciclone per l’acquisto di una casa faraonica.si celal’abitazione di? Nel corso di questi ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SHIN_Fafnhir : RT @marikamarci5: Già non avevo pensato al superenalotto ?????? - marikamarci5 : Già non avevo pensato al superenalotto ?????? - valtaro : #Il punto Covid con il prof. Andrea Crisanti: 'Omicron endemico? E' come chiede quando una tigre ...… - larenait : La villa e la polemica - Alberto93383706 : RT @dessere88: #bonifici ?? Andrea Crisanti ha comprato una maxi villa da quasi due milioni di euro. La dimora storica che ha 'rapito' il… -