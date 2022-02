Ancora il pistolero Piatek | Dusan Vlahovic già un ricordo | super-Fiorentina | Atalanta ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022)è già un. Un gol di Krzysztofnel secondo tempo consente alladi battere per 1-0 l', nell'anticipo di mezzogiorno della 26/a giornata. Per il bomber polacco è già a quota 5 gol in 6 partite con la maglia viola, tra campionato e Coppa Italia. Quello di oggi è particolarmente importante, perchè i tre punti permettono alladi scavalcare la Roma in classifica al settimo posto e di avvicinare proprio l'ora a sole 2 lunghezze, ma con una partita da recuperare. I nerazzurri non riescono a festeggiare con un risultato positivo l'ingresso in società del patron dei Boston Celtics Steve Pagluca. Orobici che restano così a tre lunghezza dalla Juventus nella corsa per il quarto posto che vale la ...