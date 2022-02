“Anche Putin è preoccupato”. Fazio, l'indiscrezione-bomba da Mosca: la crisi ucraina è sfuggita di mano? (Di domenica 20 febbraio 2022) Non poteva che partire dalla crisi ucraina la puntata di domenica 20 febbraio di Che tempo che fa, con il padrone di casa Fabio Fazio che si è collegato con Marc Innaro per avere aggiornamenti da Mosca. “Oggi ci sono state quasi due ore di intenso, frenetico colloquio telefonico fra Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron - ha dichiarato il corrispondente della Rai - entrambi molto preoccupati per come sta rapidamente degenerando la crisi in ucraina ed attorno”. Secondo Innaro, la speranza di evitare un conflitto in queste ore è davvero appesa a un filo sottilissimo, quello delle trattative diplomatiche: “Da domani ricominciano a vari livelli. Intanto Russia e Bielorussia hanno deciso di prolungare le loro manovre militari ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Non poteva che partire dallala puntata di domenica 20 febbraio di Che tempo che fa, con il padrone di casa Fabioche si è collegato con Marc Innaro per avere aggiornamenti da. “Oggi ci sono state quasi due ore di intenso, frenetico colloquio telefonico fra Vladimire il presidente francese Emmanuel Macron - ha dichiarato il corrispondente della Rai - entrambi molto preoccupati per come sta rapidamente degenerando lained attorno”. Secondo Innaro, la speranza di evitare un conflitto in queste ore è davvero appesa a un filo sottilissimo, quello delle trattative diplomatiche: “Da domani ricominciano a vari livelli. Intanto Russia e Bielorussia hanno deciso di prolungare le lorovre militari ...

