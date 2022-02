Amici 21, puntata del 20/02/2022: Carola Puddu conquista la maglia del serale, Alessandra Celentano critica con Nunzio Stancampiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi, il talent show più amato di Canale 5. Come di consueto, gli allievi della trasmissione hanno dovuto sfidarsi in prove di canto e ballo. Obiettivo principale arrivati a questo punto del programma, quello di conquistare la maglia per l’ambito serale. La puntata è iniziata con la gara delle Cover. A giudicare le performance Elodie, che ha avuto particolare piacere nell’ascoltare Aisha con la sua versione di The boys does nothing, al quale ha dato 8.5. A seguire, Luigi Strangis con Streets of Love, voto 7. LDA ha performato Le Tashe piene di sassi, 8.5. Albe invece, ha scelto di interpretare Vieni a vivere con me. Calma ha voluto esibirsi sulle note di Falco a metà di Gianluca Grignani. Crytical ha cantato al pianoforte ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi è andata in onda una nuovadidi Maria de Filippi, il talent show più amato di Canale 5. Come di consueto, gli allievi della trasmissione hanno dovuto sfidarsi in prove di canto e ballo. Obiettivo principale arrivati a questo punto del programma, quello dire laper l’ambito. Laè iniziata con la gara delle Cover. A giudicare le performance Elodie, che ha avuto particolare piacere nell’ascoltare Aisha con la sua versione di The boys does nothing, al quale ha dato 8.5. A seguire, Luigi Strangis con Streets of Love, voto 7. LDA ha performato Le Tashe piene di sassi, 8.5. Albe invece, ha scelto di interpretare Vieni a vivere con me. Calma ha voluto esibirsi sulle note di Falco a metà di Gianluca Grignani. Crytical ha cantato al pianoforte ...

