Amici 21, Crytical si blocca durante la sua esibizione (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Amici 21, Crytical interrompe la sua esibizione Nella puntata di domenica 20 febbraio 2022 di Amici 21 abbiamo visto una nuova gara di cover tra i ragazzi che ancora aspettano di passare alla fase Serale. A giudicare questa sfida Elodie, ex concorrente di Amici e artista amata da tutta Italia. Si sono esibiti Calma e L'articolo proviene da Novella 2000.

nomeutent3_ : amici spillatemi le esibizioni di crytical gigi ed alex che non posso vedere?? #amici21 - irjsss_ : Per il tipo di cose che fa Crytical mi ricorda Irama quando era ad Amici #Amici21 #Amici17 #Amici - mariguarriello : RT @sheisale4: francesco in arte crytical uno dei talenti più sottovalutati di amici #Amici21 - sheisale4 : francesco in arte crytical uno dei talenti più sottovalutati di amici #Amici21 - cecylucantoni : RT @v1ct0r1aa__: gli amici di crytical in puntata ?????????????????????? #Amicispoiler -