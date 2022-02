Altri libertini | la vita vissuta intensamente

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ci sono romanzi che non hanno tempo per quanto siano delle descrizioni totalmente aderenti ad un’epoca. Ci basta leggere per notare come alcuni elementi si sposino alla nostra realtà.(Feltrinelli, 195 pp., 9 euro) fu un romanzo cult degli anni Ottanta, oggi un ritratto senza tempo della giovinezza tra eccessi e libertà. Questo libro, che è in realtà una raccolta di cinque racconti con grandi rimandi all’ambiente emiliano-romagnolo, fu l’esordio sulle scene editoriali di Pier Vittorio Tondelli (icona leggendaria di una scrittura fatta di artigianato e osservazione senza giudizio, ragazzo morto troppo presto). Cinque racconti in cui il legame primario è la libertà di andare oltre, non credere nel futuro, vivere un presente di sfiducia. Il miglior modo di vivere per questi personaggi della quotidianità è sopravvivere attraverso ...