Allarme vento sulla Lombardia | Protezione Civile emette stato d’allerta giallo

La Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta gialla per vento forte valida dalle ore 9:00 di lunedì 21 febbraio, momento in cui il territorio regionale sarà caratterizzato da un generale rinforzo di vento da Nordovest. Dalla tarda mattina in Pianura i venti tenderanno a rinforzare con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h.

Torna il Foehn, raffiche fino a 60 all'ora lunedì a Milano: allarme giallo in tutta la Lombardia
Ancora un allarme Foehn a Milano, dopo quello di due lunedì fa che causò diversi danni in tutta la città con raffiche oltre i 100 all'ora. Stavolta l'allarme, giallo, diffuso dal Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia annuncia raffiche non dovrebbero andare oltre i 50 all'ora, comunque inusuali per la zona.

Allarme meteo di grado 3 sulla Svizzera, in arrivo forti venti
Da domenica sera a lunedì pomeriggio, raffiche di vento potrebbero toccare fino a 110 chilometri all'ora in località esposte in pianura, fino a 130 km/h sopra i 1400 metri e fino a 150 km/h in montagna.

Allerta meteo in Campania per vento forte e mareggiate dalle 8 di lunedì 21 febbraio fino a martedì
La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di lunedì 21 febbraio alle 14.00 di martedì.

Campania. Allerta meteo per venti forti e mare agitato da domani mattina
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di domani mattina, lunedì 21 febbraio alle 14.00 di martedì 22 febbraio.

