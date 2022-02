Allarme Movida | chiusa discoteca in zona Casilina | al Pigneto clienti nei locali senza Green Pass

(Di domenica 20 febbraio 2022) I controlli per il rispetto delle normative anti - Covid mettono ko laa Roma . Accertamenti a tappeto per arginare anche il fenomeno della violenza della Capitale. Controllati oltre 500 tra ...

CiociariaO : Allarme movida violenta: week end turbolento tra alcol, calci e pugni Ogni sabato stessa storia. Un bicchiere di tr… -

Leggo.it

Orari violati: chiusi 7 locali Roma, i controlli anti - Covid mettono ko laAltri accertamenti anche al Pigneto , dove, in un noto locale sono stati trovati numerosi clienti senza il ......gioco facile Roberto Saviano nel dileggiare tale ordinanza e soprattutto nel lanciare l'per ...giovanili che spesso si manifestano in connessione con i luoghi e gli orari della. Se cioè ...I controlli per il rispetto delle normative anti-Covid mettono ko la movida a Roma. Accertamenti a tappeto per arginare anche il fenomeno della violenza della Capitale. Controllati oltre 500 tra ...Ha avuto dunque gioco facile Roberto Saviano nel dileggiare tale ordinanza e soprattutto nel lanciare l’allarme per l’uso ... con i luoghi e gli orari della movida. Se cioè la nostra società ...