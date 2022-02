Alimentazione| Mangia sano, mangia cibo naturale (Di domenica 20 febbraio 2022) Una dieta sana predilige i cibi non industriali, inscatolati. Per stare meglio bisogna mangiare naturale Alimentazione mangia sano, mangia cibo naturale- curiosauro.itL’obesità è un fattore di rischio patologie cardio-circolatorie, diabete e ipertensione molto forte. A causare un eccesso di peso è l’Alimentazione scorretta con consumo di cibi industriali. Si tratta di cibi imbustati precotti o già pronti all’uso che celano tantissimi aspetti negativi. Per stare meglio bisognerebbe prediligere nella propria Alimentazione cibi sani e naturali come frutta, verdura di stagione e pesce e carni bianche, meglio se di allevamenti biologici, fibre e cereali integrali. Una dieta ... Leggi su curiosauro (Di domenica 20 febbraio 2022) Una dieta sana predilige i cibi non industriali, inscatolati. Per stare meglio bisognare- curiosauro.itL’obesità è un fattore di rischio patologie cardio-circolatorie, diabete e ipertensione molto forte. A causare un eccesso di peso è l’scorretta con consumo di cibi industriali. Si tratta di cibi imbustati precotti o già pronti all’uso che celano tantissimi aspetti negativi. Per stare meglio bisognerebbe prediligere nella propriacibi sani e naturali come frutta, verdura di stagione e pesce e carni bianche, meglio se di allevamenti biologici, fibre e cereali integrali. Una dieta ...

