Algarve Cup: la Svezia strapazza il Portogallo e raggiunge l’Italia in finale (Di domenica 20 febbraio 2022) . Secco 4-0 delle scandinave alle padrone di casa Sarà Italia contro Svezia nella finalissima di Algarve Cup. Dopoché le azzurre hanno regolato 2-1 la Norvegia secco successo della squadra allenata da Gerhardsson che travolge per 4-0 le padrone di casa del Portogallo. Le reti di Glas, Ilestedt, Asllani e Blackstenius tutte nella ripresa. La finale si giocherà mercoledì ore 11 (12 italiane) all’ Estadio Municipal di Lagos). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Secco 4-0 delle scandinave alle padrone di casa Sarà Italia contronella finalissima diCup. Dopoché le azzurre hanno regolato 2-1 la Norvegia secco successo della squadra allenata da Gerhardsson che travolge per 4-0 le padrone di casa del. Le reti di Glas, Ilestedt, Asllani e Blackstenius tutte nella ripresa. Lasi giocherà mercoledì ore 11 (12 italiane) all’ Estadio Municipal di Lagos). L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #AlgarveCup, la #Svezia raggiunge l'#Italia in finale - newsfresche : RT @OA_Sport: #CALCIOFEMMINILE Altra grande prestazione dell'Italia di Bertolini nell'Algarve Cup: le azzurre battono la Norvegia dopo la D… - destefanoaless : RT @donatellaesse: Italia Norvegia 2 a 1. Evviva le ragazze della nazionale in finale nell’ Algarve Cup. @AzzurreFIGC appuntamento in diret… - RaiSport : ?? Azzurre in finale nell'#AlgarveCup Battuta la #Norvegia 2-1. A segno #Giacinti e #Caruso ?? - GianniVaretto : RT @LFootball_: ? Le #Azzurre battono la @nff_landslag ???? grazie ai gol di @Giacinti9 e #Caruso ?? L'Italia vola in finale di #AlgarveCup #… -

Ultime Notizie dalla rete : Algarve Cup Azzurre in finale nell'Algarve Cup ... che affidandosi alla sua qualità e alla forza del gruppo conquista la seconda finale consecutiva dell'Algarve Cup. Mercoledì alle ore 11 (12 italiane, diretta su Rai Sport) all'Estadio Municipal di ...

Calcio donne: azzurre in finale Algarve Cup ... che affidandosi alla sua qualità e alla forza del gruppo conquista la seconda finale consecutiva dell'Algarve Cup. Mercoledì alle ore 11 (12 italiane, diretta su Rai Sport) all'Estadio Municipal di ...

Azzurre in finale nell'Algarve Cup Rai Sport Calcio femminile, Milena Bertolini: “Brave a interpretare i momenti del match, pronte per la Finale dell’Algarve Cup” E sono due ed è Finale! La Nazionale italiana di calcio femminile ha concesso il bis quest’oggi e si è imposta nel secondo incontro dell’Algarve Cup contro la Norvegia per 2-1, dopo la vittoria ...

Pagelle Italia Norvegia femminile: Giugliano cervello, motorino Caruso VOTI Sport - Algarve Cup 2022: pagelle Italia Norvegia femminile Le pagelle delle protagoniste del match tra Italia e Norvegia femminile, valido per la seconda giornata di Algarve Cup. TOP: Giugliano, ...

... che affidandosi alla sua qualità e alla forza del gruppo conquista la seconda finale consecutiva dell'. Mercoledì alle ore 11 (12 italiane, diretta su Rai Sport) all'Estadio Municipal di ...... che affidandosi alla sua qualità e alla forza del gruppo conquista la seconda finale consecutiva dell'. Mercoledì alle ore 11 (12 italiane, diretta su Rai Sport) all'Estadio Municipal di ...E sono due ed è Finale! La Nazionale italiana di calcio femminile ha concesso il bis quest’oggi e si è imposta nel secondo incontro dell’Algarve Cup contro la Norvegia per 2-1, dopo la vittoria ...Sport - Algarve Cup 2022: pagelle Italia Norvegia femminile Le pagelle delle protagoniste del match tra Italia e Norvegia femminile, valido per la seconda giornata di Algarve Cup. TOP: Giugliano, ...