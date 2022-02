Alex Belli e Soleil litigano: “Ammetti che ci siamo innamorati” (Di domenica 20 febbraio 2022) Alex Belli e Soleil litigano durante la notte al Grande Fratello Vip e l’attore la provoca per farle ammettere di essere innamorata di lui Ieri notte Alex Belli e Soleil Sorge hanno litigato. Dopo aver trascorso la serata a ballare e bere qualche bicchiere di spumante, i due vip si sono scontrati con lei che urlava e diceva parole alternando l’inglese all’italiano e dandogli del falso e lo ha anche accusato di aver minimizzato sul loro tipo di rapporto quando la realtà è stata diversa, con lui che le ha confessato il suo amore quando si trovava in casa da concorrente. Alex si è innervosito e ha tentato di fare ammettere a Soleil i sentimenti che prova per lui. “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 febbraio 2022)durante la notte al Grande Fratello Vip e l’attore la provoca per farle ammettere di essere innamorata di lui Ieri notteSorge hanno litigato. Dopo aver trascorso la serata a ballare e bere qualche bicchiere di spumante, i due vip si sono scontrati con lei che urlava e diceva parole alternando l’inglese all’italiano e dandogli del falso e lo ha anche accusato di aver minimizzato sul loro tipo di rapporto quando la realtà è stata diversa, con lui che le ha confessato il suo amore quando si trovava in casa da concorrente.si è innervosito e ha tentato di fare ammettere ai sentimenti che prova per lui. “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. ...

