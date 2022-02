Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: 'Due anni un abisso, i No vax non hanno capito il valore del vaccino' (Di domenica 20 febbraio 2022) Il suo volto stanco, i segni della mascherina e la sua sofferenza sono diventati un simbolo del Covid in Italia. Alessia Bonari a due anni dall'inizio dell'emergenza torna a raccontare il suo viaggio ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Il suo volto stanco, i segni della mascherina e la sua sofferenza sono diventati undelin Italia.a duedall'inizio dell'emergenza torna a raccontare il suo viaggio ...

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: «Due anni un abisso, i No vax non hanno capito quanto conti il vaccino»… - GUERRIERA110 : Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: «Due anni un abisso, i No vax non hanno capito il valore del vaccin… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: «Due anni un abisso, i No vax non hanno capito quanto conti il vaccino»… - claudina1947 : RT @ilmessaggeroit: Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: «Due anni un abisso, i No vax non hanno capito quanto conti il vaccino»… - ilmessaggeroit : Alessia Bonari, l'infermiera simbolo del Covid: «Due anni un abisso, i No vax non hanno capito quanto conti il vacc… -