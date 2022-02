Al via App Challenge promossa da Unisa (Di domenica 20 febbraio 2022) Lunedì 21 febbraio ore 9.00, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, presenterà in diretta live l’VIII edizione di APP Challenge 2022. App Challenge è un progetto ideato dalla prof.ssa Rita Francese che coinvolge gli studenti del Corso “Enterprise Mobile Application Development” offerto nell’ambito della Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. L’obiettivo è contribuire a far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole al mondo imprenditoriale in maniera innovativa. Tutte rilevanti, infatti, le aziende di settore coinvolte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzandone sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) Lunedì 21 febbraio ore 9.00, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, presenterà in diretta live l’VIII edizione di APP2022. Appè un progetto ideato dalla prof.ssa Rita Francese che coinvolge gli studenti del Corso “Enterprise Mobile Application Development” offerto nell’ambito della Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. L’obiettivo è contribuire a far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole al mondo imprenditoriale in maniera innovativa. Tutte rilevanti, infatti, le aziende di settore coinvolte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzandone sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. ...

Ultime Notizie dalla rete : via App Frequenze Radio Italia 2022 elencate per regione e città Serve poi una app gratuita, noi consigliamo MyTunerFree o RadioGram . Collegate con un cavetto lo ... Sono infatti disponibili alcuni apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla ...

Quanta Italia a Miami: un record per il nostro padel Non era mai capitato, infatti, che al via del Cuadro Final di un torneo del World Padel Tour ci ... in diretta (gratuita) sull'app World Padel Tour TV che da quest'anno trasmette anche gli incontri di ...

Al via App Challenge promossa da Unisa Cronache Salerno VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi. Come funziona - ISTRUZIONI Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità ... Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE.

Praiano, in dirittura d'arrivo i lavori a Via Terramare e banchina danneggiate da mareggiata nel 2019 Il 12 novembre 2019 una mareggiata aveva danneggiato gravemente Via Terramare e la banchina di approdo alla spiaggetta ... di connettersi gratuitamente e in modo semplice tramite l'App dedicata, a una ...

