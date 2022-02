Agguato mortale a Cervinara | fermati in provincia di Caserta i presunti autori

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Fine della corsadell’a Nicola Zeppetelli, il 40enne diucciso nella giornata di sabato davanti al suo circolo di via Joffredo con quattro colpi di pistola. IA.M. e G. M, queste le loro iniziali, erano già volti conosciuti dalle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto, dopo una sparatoria ad Arienzo indi. Entrambi si trovano in stato di fermo e in custodia dei carabinieri, in attesa della decisione del magistrato L'articolo proviene da Anteprima24.it.