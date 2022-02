Africa e gestione pandemica Covid-19, ecco perché i paragoni vanno dati con il giusto contesto (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci segnalano dei post Facebook dove viene condivisa l’immagine di una infermiera e la didascalia «ecco perché l’Africa ha raggiunto l’immunità anche senza dosi». Secondo alcuni autori che hanno ripreso la “notizia”, «il motivo lascia senza parole». L’immagine rimanda a un articolo del 3 febbraio di Repubblica dal titolo «ecco perché l’Africa, anche senza vaccini, ha quasi raggiunto l’immunità di gregge», dove dal sommario viene riportato il contesto (il grassetto è nostro): «L’80% degli abitanti di alcune nazioni Africane ha gli anticorpi. Vuol dire che hanno incontrato il virus senza subire danni. Ma l’età media in molti paesi è 18 anni, da noi 45. E il sospetto è che molti decessi non siano mai stati contati». L’immagine, di fatto, viene diffusa ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci segnalano dei post Facebook dove viene condivisa l’immagine di una infermiera e la didascalia «l’ha raggiunto l’immunità anche senza dosi». Secondo alcuni autori che hanno ripreso la “notizia”, «il motivo lascia senza parole». L’immagine rimanda a un articolo del 3 febbraio di Repubblica dal titolo «l’, anche senza vaccini, ha quasi raggiunto l’immunità di gregge», dove dal sommario viene riportato il(il grassetto è nostro): «L’80% degli abitanti di alcune nazionine ha gli anticorpi. Vuol dire che hanno incontrato il virus senza subire danni. Ma l’età media in molti paesi è 18 anni, da noi 45. E il sospetto è che molti decessi non siano mai stati contati». L’immagine, di fatto, viene diffusa ...

