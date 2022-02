"Adesso basta". Mara Venier si blocca e sbotta: caos in studio, chi sono i 'disturbatori' (Di domenica 20 febbraio 2022) “Silenzio per favore”. Così Mara Venier ha ripreso il pubblico presente in studio per la puntata di Domenica In del 20 dicembre. Mentre stava introducendo una clip da far commentare alla sua ospite di turno, ovvero Patty Pravo, la conduttrice di Rai1 ha sbottato contro alcuni presenti che evidentemente la stavano infastidendo con del chiacchiericcio. “Non ricordo più cosa stavo dicendo - ha dichiarato la Venier, apparsa un po' contrariata dai ‘disturbatori' - ho perso il filo del racconto. basta, mandate il filmato”. Tra l'altro nel bel mezzo dell'intervista con Patty Pravo è andato in scena un simpatico siparietto. “Vorrei un po' d'acqua”, ha chiesto a un certo punto l'artista. “Sì, anche io”, ha risposto la Venier prendendo la bottiglietta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) “Silenzio per favore”. Cosìha ripreso il pubblico presente inper la puntata di Domenica In del 20 dicembre. Mentre stava introducendo una clip da far commentare alla sua ospite di turno, ovvero Patty Pravo, la conduttrice di Rai1 hato contro alcuni presenti che evidentemente la stavano infastidendo con del chiacchiericcio. “Non ricordo più cosa stavo dicendo - ha dichiarato la, apparsa un po' contrariata dai ‘' - ho perso il filo del racconto., mandate il filmato”. Tra l'altro nel bel mezzo dell'intervista con Patty Pravo è andato in scena un simpatico siparietto. “Vorrei un po' d'acqua”, ha chiesto a un certo punto l'artista. “Sì, anche io”, ha risposto laprendendo la bottiglietta ...

