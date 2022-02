Achille Lauro vince ‘Una voce per San Marino’: vola verso Eurovision (e sfiderà Mahmood e Blanco) (Di domenica 20 febbraio 2022) Achille Lauro vince “Una voce per San Marino” e vola a Eurovision 2022. L’artista romano ha trionfato nel contest canoro del Titano con il brano “Stripper”. Lauro sarà quindi a Torino dal 10 maggio per l’Eurovision Song Contest, dove – se supererà le semifinali – potrà sfidare l’Italia rappresentata da Mahmood e Blanco per la vittoria finale. La canzone “Stripper” parla di una ragazza che rivendica il diritto di vivere liberamente la propria sessualità: un pezzo in pieno stile Achille, che fra qualche mese affronterà la prova del pubblico internazionale. Achille Lauro vince “Una voce per San Marino” A votare è stata una giuria guidata ... Leggi su blog.libero (Di domenica 20 febbraio 2022)“Unaper San Marino” e2022. L’artista romano ha trionfato nel contest canoro del Titano con il brano “Stripper”.sarà quindi a Torino dal 10 maggio per l’Song Contest, dove – se supererà le semifinali – potrà sfidare l’Italia rappresentata daper la vittoria finale. La canzone “Stripper” parla di una ragazza che rivendica il diritto di vivere liberamente la propria sessualità: un pezzo in pieno stile, che fra qualche mese affronterà la prova del pubblico internazionale.“Unaper San Marino” A votare è stata una giuria guidata ...

