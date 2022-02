Achille Lauro vince il Festival di San Marino ed è (già) pronto per l’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) Achille Lauro ha trionfato al Festival “Una Voce per San Marino”, guadagnandosi un pass diretto per l’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Con la sua Stripper, inedito composto nei mesi precedenti alla sua partecipazione a Sanremo, il cantante romano rappresenterà piccolo stato sul palco della kermesse internazionale. Lauro ha decisamente sbaragliato la concorrenza, gareggiando con artisti provenienti da tutto il mondo e con colleghi italiani quali Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte. Sul podio, al secondo posto dopo Lauro, si è classificata la coppia formata da Alessandro Coli (da Sant’Arcangelo) e Burak Yeter, il dj turco autore della canzone di testa de “La casa di carta”, mentre al terzo Aaron Sibley con la sua . “Io e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)ha trionfato al“Una Voce per San”, guadagnandosi un pass diretto perSong Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Con la sua Stripper, inedito composto nei mesi precedenti alla sua partecipazione a Sanremo, il cantante romano rappresenterà piccolo stato sul palco della kermesse internazionale.ha decisamente sbaragliato la concorrenza, gareggiando con artisti provenienti da tutto il mondo e con colleghi italiani quali Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte. Sul podio, al secondo posto dopo, si è classificata la coppia formata da Alessandro Coli (da Sant’Arcangelo) e Burak Yeter, il dj turco autore della canzone di testa de “La casa di carta”, mentre al terzo Aaron Sibley con la sua . “Io e ...

