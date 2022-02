Achille Lauro approda ad Eurovision 2022: con che canzone ha “espugnato” San Marino? (Di domenica 20 febbraio 2022) Risultato più che scontato quello di ieri sera per la prima edizione di “Una voce per San Marino“, lo show musicale sammarinese alla ricerca di un protagonista che rappresenti la piccola repubblica a Torino durante l’Eurovision Song Contest di questo maggio. Com’era prevedibile, infatti, ha vinto Achille Lauro con la sua “Stripper”, in una competizione quasi inesistente e con una vittoria già annunciata prima ancora che si esibisse, con buona pace di Francesco Monte che dovrà attribuire la sua, reiterata, débâcle canora questa volta ad un cantante 100% italiano. Assisteremo quindi il 14 maggio, giorno della finale, ad una vera e propria guerra civile sotto la Mole Antonelliana: Blanco e Mahmood da una parte, Lauro dall’altra parte. Nonostante tutti e tre abbiano partecipato all’ultima ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 febbraio 2022) Risultato più che scontato quello di ieri sera per la prima edizione di “Una voce per San“, lo show musicale sammarinese alla ricerca di un protagonista che rappresenti la piccola repubblica a Torino durante l’Song Contest di questo maggio. Com’era prevedibile, infatti, ha vintocon la sua “Stripper”, in una competizione quasi inesistente e con una vittoria già annunciata prima ancora che si esibisse, con buona pace di Francesco Monte che dovrà attribuire la sua, reiterata, débâcle canora questa volta ad un cantante 100% italiano. Assisteremo quindi il 14 maggio, giorno della finale, ad una vera e propria guerra civile sotto la Mole Antonelliana: Blanco e Mahmood da una parte,dall’altra parte. Nonostante tutti e tre abbiano partecipato all’ultima ...

trash_italiano : Eurovision in Italia. Laura Pausini, Mika e Cattelan alla conduzione. Mahmood e Blanco per l’Italia. Achille La… - trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - trash_italiano : Che poi noi esperti di tutti i programmi come Sanremo, Amici e tutti gli altri talent e reality MA DI SAN MARINO NO… - anitram39126789 : RT @fedeguglietta: Amo internet. Pagina Wiki di Achille Lauro o r a, in questo momento. - adejey87 : RT @corsi_gabriele: Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succede, m… -