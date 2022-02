Achille Lauro all'Eurovision, festa social: 'Una grande opportunità' (Di domenica 20 febbraio 2022) ' Parteciperò all' Eurovision2022 con il brano 'STRIPPER' ?' scrive entusiasta Achille Lauro , dopo aver vinto la kermesse canora di San Marino. In un post su Instagram, il vincitore si mostra ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) ' Parteciperò all'2022 con il brano 'STRIPPER' ?' scrive entusiasta, dopo aver vinto la kermesse canora di San Marino. In un post su Instagram, il vincitore si mostra ...

Advertising

trash_italiano : Eurovision in Italia. Laura Pausini, Mika e Cattelan alla conduzione. Mahmood e Blanco per l’Italia. Achille La… - trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - corsi_gabriele : Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succed… - UAreTheLoveOfMy : RT @pinkspacedude: Achille Lauro come quelli che vanno a fare medicina in Bulgaria - FabianaBarra8 : RT @pinkspacedude: Achille Lauro come quelli che vanno a fare medicina in Bulgaria -