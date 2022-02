A C’è posta per te Carmen ringrazia i suoi genitori adottivi: “Grazie per quello che siete riusciti a fare” (Di domenica 20 febbraio 2022) L’amore è stato protagonista della puntata di C’è posta per te del 19 febbraio. Si è parlato sia dell’amore di coppia, con la storia di Leandro e Maria Paola, conclusasi, però, in modo negativo. Ma anche l’amore genitoriale è stato al centro di due storie toccanti. Giovanna è riuscita a ricucire i rapporti con la figlia Roberta, Grazie all’intercessione di C’è posta per te. Anche l’ultima storia raccontata in quest’episodio del people show aveva come protagonista una famiglia. Infatti, Carmen ha convocato i suoi genitori adottivi a C’è posta per te per ringraziarli. Ad aiutarla il calciatore Lorenzo Insigne. La storia di Carmen a C’è posta per te Carmen ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022) L’amore è stato protagonista della puntata di C’èper te del 19 febbraio. Si è parlato sia dell’amore di coppia, con la storia di Leandro e Maria Paola, conclusasi, però, in modo negativo. Ma anche l’amoreale è stato al centro di due storie toccanti. Giovanna è riuscita a ricucire i rapporti con la figlia Roberta,all’intercessione di C’èper te. Anche l’ultima storia raccontata in quest’episodio del people show aveva come protagonista una famiglia. Infatti,ha convocato ia C’èper te perrli. Ad aiutarla il calciatore Lorenzo Insigne. La storia dia C’èper te...

