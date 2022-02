“Zona Bianca” | anticipazioni di domenica 20 febbraio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Torna “” con un nuovo appuntamento: ecco ledi20Domani,20, torna “”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Tra i temi della serata, il destino del green pass, vista la continua diminuzione dei contagi, e le ambizioni politiche dei leader no-vax e no certificato verde che vogliono organizzarsi in partiti. Leggi anche –>indi20Inoltre, un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid-19 che hanno alimentato ipotesi di “gialli” e di fantasiosi complotti. Non mancherà, infine, una parte dedicata ...

Advertising

sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - jeko2jeko6 : @MarcoTeb @messveneto @qn_carlino @LaVeritaWeb @LaStampa @myrtamerlino @zona_bianca @Epistemide @lariachetira… - infoitinterno : Covid: a Bergamo 375 positivi, si punta la zona bianca dal 28 febbraio - infoitinterno : Bollettino covid del 19 febbraio: a Como 351 nuovi casi. Moratti: 'La Lombardia è da zona bianca' - urlodalsilenzio : RT @1f6eed3c8c1c4e4: ULTIMAMENTE SI NOTA LA PRESENZA A ZONA BIANCA E DRITTO ROVESCIO A SOSTENERE LE TESI VACCINIAMOCI TUTTI DI QUESTO ESEMP… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

È quanto ha raccontato una ragazza forlivese di 21 anni, cittadina italiana, assunta a tempo indeterminato in una grande azienda della. Ma originaria del Burkina Faso. Il racconto sui social Un'...L'Amministrazione comunale comincia a lavorare all'organizzazione della festa, aspettando il ritorno del Molise in. Previsto, ovviamente, l'obbligo della mascherina CAMPOBASSO. Corpus ...L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che dal 28 febbraio la Regione potrebbe entrare in zona bianca. Ci sono buone notizie in arrivo per la Lombardia. La ...Domani, domenica 20 febbraio, torna “Zona Bianca”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Tra i temi della serata, il destino del green pass, vista la continua ...