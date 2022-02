Advertising

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Zielinski, il tuttocampista che ha incantato il Camp Nou: il calcio senza ruoli lo esalta - sportli26181512 : Zielinski, il tuttocampista che ha incantato il Camp Nou: il #calcio senza ruoli lo esalta: Zielinski, il tuttocamp… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Zielinski, il tuttocampista che ha incantato il Camp Nou: il calcio senza ruoli lo esalta - Gazzetta_it : Zielinski, il tuttocampista che ha incantato il Camp Nou: il calcio senza ruoli lo esalta - Salvato95551627 : RT @MarcoDiMaro: Anguissa, finché ne ha, mette muscoli e intelligenza. Fabián fa un partitone. Tuttocampista. Esagerato. Zielinski tante… -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski tuttocampista

La Gazzetta dello Sport

Se occorreva un'azione assai visibile per sintetizzare tutto il calcio che Piotrcustodisce dentro di sé, il gol segnato al Barcellona è un buon segmento di partenza. Un primo tiro in porta con il sinistro respinto dal portiere e un secondo subito dopo per mandare la ...Come si vede chiaramente nell'azione che si conclude con il colpo di testa di, lui e ... E che, soprattutto, ha inventato Elmas comesempre di rendimento, spesso decisivo con le ...