Zelensky | “Siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito di Putin” Uccisi due soldati ucraini

(Di sabato 19 febbraio 2022) «Noi difenderemo il nostro Paese con o senza partner». Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr, intervenendo alla conferenza di Sicurezza di Monaco. «Tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione. Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale», ha aggiunto. L’Ucraina è «lorusso, ha aggiunto. «Noi non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente e stiamo evitando di cadere in ogni provocazione», ha aggiunto. Zelenski: “Difenderemo il nostro Paese con o senza partner”ha quindi lanciato un monito: se l’Occidente è convinto che la Russia invaderà l’Ucraina, allora agisca adesso. «Abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza. Dite che la guerra sta per iniziare, ...