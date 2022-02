Zaniolo è infortunato | Mourinho in emergenza totale contro il Verona

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 febbraio 2022) Era in dubbio, non è riuscito a recuperare.ha perso ancheper la partital’Hellas, in corso in questi minuti all’Olimpico, coldi Tudor in vantaggio per 1-0 (in gol il solito Barak). Per Nicolò un risentimento muscolare al quadricipite. Ha fatto un test in giornata ma non ha dato le risposte richieste. Il tecnico portoghese, che ieri aveva già annunciato una lista di nove indisponibili, ha preferito la via della tribuna precauzionale. Sulla questione è intervenuto anche Tiago Pinto, che a Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulle condizioni del 22 della Roma.ha preso una botta al quadricipite e oggi non c’è, ma dalla prossima tornerà disponibile. Più che parlare del modulo, è importante che siamo tutti motivati per trasformare ...