Zona_Wrestling : #WWE WWE: Sami Zayn sfrutta i problemi fisici di Nakamura ed è il nuovo campione Intercontinentale. -… - tylerh6991 : RT @WWEDeutschland: Sami Zayn Forever! ? #AndNew Intercontinental Champion @SamiZayn! #WWE #SamiZayn - realPRATZNIGOTZ : RT @WWEDeutschland: Sami Zayn Forever! ? #AndNew Intercontinental Champion @SamiZayn! #WWE #SamiZayn - rosendevilletm : RT @WWEDeutschland: Sami Zayn Forever! ? #AndNew Intercontinental Champion @SamiZayn! #WWE #SamiZayn - WWEDeutschland : Sami Zayn Forever! ? #AndNew Intercontinental Champion @SamiZayn! #WWE #SamiZayn -

... Aj Styles, Damian Priest, Sheamus, Big E, Kofi Kingston, Madcap Moss, Happy Corbin eZayn. ... UNIVERSAL ECHAMPIONSHIP IN PALIO La sfida che stanno aspettando tutti per la Royal Rumble 2022 è ...... infatti, Kayla Braxton ha annunciato il ritorno di "The Beast", attirando l'ira diZayn che ...era stato sospeso il mese scorso per aver alzato le mani su alcuni arbitri e un producer della, ...Sami Zayn defeated Shinsuke Nakamura on Friday ... He then rolled up Nakamura for the pin and win. WWE on FOX @WWEonFOX He's never, EVER going to shut up about this. Logan Paul Set For WrestleMania 38 Appearance & Feud With Former WWE Champion Paul has experience working with WWE in the past, as he appeared in the run-up to last year’s WrestleMania, where he worked alongside Sami Zayn and took a stunner from Kevin Owens. According to ...