WWE | Roman Reigns vs Goldberg si conclude rapidamente con la vittoria del Tribal Chief

(Di sabato 19 febbraio 2022) La card ufficiale di WWE Elimination Chamber si è aperta con lo scontro fraper il WWE Universal Championship. Questa è la ventesima difesa del titolo per, e in caso diilarriverà a WrestleMania con 575 giorni da campione alle spalle. Goosebumps.@WWE#WWEChamber@HeymanHustle pic.twitter.com/CmxunMTX2I— WWE (@WWE) February 19, 2022 Il match inizia con una sfida di sguardi che si trasforma subito in un clinch.lanciafuori dal ring, i due si scambiano colpi fra il tavolo e la barricata, l’azione si sposta nuovamente sul ring dovemette subito a segno la prima ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Incredibile, Roman Reigns sottomette Goldberg e conserva il titolo Universale #RomanReigns #WWEChamber #WWE - TSOWrestling : Ecco quale match dovrebbe aprire #WWEChamber! #TSOW // #TSOS // #WWE - SpazioWrestling : WWE: Chiaro messaggio di Roman Reigns a poche ore da Elimination Chamber #RomanReigns #WWE #WWEChamber - SpazioWrestling : WWE: Roman Reigns campione Universale anche dopo WrestleMania? Uno spot svela tutto #RomanReigns #WWE - SpazioWrestling : La WWE si fa autogol e anticipa il risultato di Roman Reigns vs. Goldberg *FOTO* #RomanReigns #WWEChamber #Goldberg -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Roman

...il campioneBobby Lashley e Brock Lesnar . Quest'ultimo ha ancora, per usare un eufemismo, il dente avvelenato dopo aver perso la cintura ai danni del rivale a causa dell'interferenza di...Quest'anno con2K22 si riparte da zero: nuovo motore, nuove tecnologie e nuove animazioni , con ... durante la sua faida controReigns . Il modello poligonale è estremamente fedele (sospiro ...Dopo quasi due anni, quindi, il pubblico arabo della WWE ha finalmente il suo dream match, con un Goldberg carichissimo che è andato a prendersi la sua title shot dal nulla, come successo già con ...Infine, il primo match della serata dovrebbe essere quello valido per il WWE Universal Championship tra Roman Reigns e Goldberg, seguito poi dall’Elimination Chamber femminile. A chiudere l’evento ...