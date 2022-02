WWE: L’Elimination Chamber maschile non delude, Brock Lesnar domina tutti e vince il titolo WWE! (Di sabato 19 febbraio 2022) È Brock Lesnar il vincitore dell’edizione 2022 delL’Elimination Chamber, andato in scena a stavolta dall’Arabia Saudita. Il wrestler ha superato e schienato (quasi) tutti gli avversari previsti ed ha approfittato dell’abbandono della gabbia da parte di Lashley (colpito da Rollins) per ritornare campione WWE! Il match in sintesi Seth Rollins e Austin Theory hanno dato il via alle danze, seguiti da Riddle. Seth ha lanciato Theory contro la gabbia di Lashley, sfondandola e costringendo il campione WWE a lasciare il match temporaneamente. Quarto ingresso quello di AJ Styles, protagonista di diverse mosse spettacolari con Rollins e Riddle. L’ingresso di Brock Lesnar è devastante: eliminati subito Seth e Riddle, poi AJ Styles. Theory ha ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 19 febbraio 2022) Èil vincitore dell’edizione 2022 del, andato in scena a stavolta dall’Arabia Saudita. Il wrestler ha superato e schienato (quasi)gli avversari previsti ed ha approfittato dell’abbandono della gabbia da parte di Lashley (colpito da Rollins) per ritornare campioneIl match in sintesi Seth Rollins e Austin Theory hanno dato il via alle danze, seguiti da Riddle. Seth ha lanciato Theory contro la gabbia di Lashley, sfondandola e costringendo il campione WWE a lasciare il match temporaneamente. Quarto ingresso quello di AJ Styles, protagonista di diverse mosse spettacolari con Rollins e Riddle. L’ingresso diè devastante: eliminati subito Seth e Riddle, poi AJ Styles. Theory ha ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: L’Elimination Chamber maschile non delude, Brock Lesnar domina tutti e vince il titolo WWE! -… - WWE_Ufficiale : L'ultima Superstar e restare dentro la Elimination Chamber guadagnerà l'opportunità di competere per il Raw Women’s… - Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: “Mi aspetto l’ingresso di Bayley o Asuka nell’Elimination Chamber” - - SpazioWrestling : WWE: Lita sarà a Raw, match e segmenti annunciati per l'ultimo show prima di Elimination Chamber #Lita #WWE #RAW - TSOWrestling : Goldberg: il match di #WWEChamber non sarà l'ultimo in #WWE #TSOW // #TSOS // -