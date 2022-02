WWE: Dopo Elimination Chamber si delinea la card di WrestleMania, sarà Champion vs Champion (Di sabato 19 febbraio 2022) Elimination Chamber non ci ha regalato soltato un nuovo (si fa per dire) campione WWE ma anche molte nuove certezze sulla card della prossima WrestleMania. Il 2 e 3 aprile, infatti, sappiamo già che avremo una storica sfida tra i due campioni del mondo maschili: Brock Lesnar e Roman Reigns, con una possibile unificazione dei titoli. Non solo, Con la vittoria di Becky Lynch su Lita sappiamo che The Man difenderà il suo titolo a WrestleMania e che la sua avversaria sarà Bianca Belair. La EST della WWE ha infatti vinto l’Elimination Chamber femminile, ottenendo il diritto di sfidare la campionessa di Raw. La card di WrestleMania 38 è adesso un po’ più chiara: WWE SmackDown Women’s ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 19 febbraio 2022)non ci ha regalato soltato un nuovo (si fa per dire) campione WWE ma anche molte nuove certezze sulladella prossima. Il 2 e 3 aprile, infatti, sappiamo già che avremo una storica sfida tra i due campioni del mondo maschili: Brock Lesnar e Roman Reigns, con una possibile unificazione dei titoli. Non solo, Con la vittoria di Becky Lynch su Lita sappiamo che The Man difenderà il suo titolo ae che la sua avversariaBianca Belair. La EST della WWE ha infatti vinto l’femminile, ottenendo il diritto di sfidare la campionessa di Raw. Ladi38 è adesso un po’ più chiara: WWE SmackDown Women’s ...

